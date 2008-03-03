Янукович хоче знати, як буде викручуватися Тимошенко

Фракція Партії регіонів наполягає, аби в разі відновлення роботи Верховної Ради завтра першим питанням була розглянута постанова щодо НАТО.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам після наради керівників фракцій з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ сказав лідер фракції ПР Віктор ЯНУКОВИЧ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, в разі ухвалення якоїсь постанови з цього питання має бути надіслане відповідне повідомлення генсеку НАТО.

Крім того, зазначив лідер фракції ПР, його політична сила наполягає на тому, аби в парламенті розглядалося питання щодо обмеження на 25% постачання газу до України.

Зокрема, наголосив лідер фракції ПР, необхідно, щоб представники влади прозвітували, які будуть ухвалені рішення щодо недопущення удару по українській економіці.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив, що завтра потрібно розглянути питання, які відображають нинішню ситуацію в країні. «Якщо буде знайдена згода, то завтра ВР буде працювати і ми будемо ухвалювати відповідні рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.