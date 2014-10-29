В Раду від Хмельницької області проходить співзасновник "Першої приватної броварні"
14:20, 29 жовтня 2014Політика
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В окрузі № 190 на Хмельниччині на виборах лідирує представник "Блоку Порошенка" Роман Мацола.
Роман Мацола проходить у Раду / Фото: Роман Мацола / facebook.com
У 190-му мажоритарному окрузі у Хмельницькій області на позачергових виборах до Верховної Ради лідирує представник "Блоку Петра Порошенка" Роман Мацола, за якого проголосували 30,18% виборців (24 тис. 669 голосів).
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Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.
Найближчий суперник Мацоли, представник ВО "Батьківщина" Василь Сидор, набрав 26,1% або 21 тис. 337 голосів виборців.
Нагадаємо, Роман Мацола разом із матір'ю та братом заснували "Першу приватну броварню".
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