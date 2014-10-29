В Раду від Хмельницької області проходить співзасновник "Першої приватної броварні"

В окрузі № 190 на Хмельниччині на виборах лідирує представник "Блоку Порошенка" Роман Мацола.

У 190-му мажоритарному окрузі у Хмельницькій області на позачергових виборах до Верховної Ради лідирує представник "Блоку Петра Порошенка" Роман Мацола, за якого проголосували 30,18% виборців (24 тис. 669 голосів). Читайте такожВ Раду від Харківської області проходять брат Добкіна і Хомутиннік Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій. Найближчий суперник Мацоли, представник ВО "Батьківщина" Василь Сидор, набрав 26,1% або 21 тис. 337 голосів виборців. Нагадаємо, Роман Мацола разом із матір'ю та братом заснували "Першу приватну броварню".

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