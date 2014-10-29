Порошенко про результати виборів: "ми повинні не святкувати, а нарешті розпочати реформи"

Президент України Петро Порошенко задоволений результатами своєї політичної сили на виборах до Верховної Ради і переконаний, що швидке створення на її основі коаліції дозволить, нарешті, розпочати реформи.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

"Мені приємно, що моя політична сила отримала переконливу перемогу – фракція буде мати понад 130 депутатів. Але сьогодні ми повинні не святкувати, а нарешті розпочати реформи", - сказав глава держави на зустрічі з членами Ради з питань судової реформи.

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Порошенко наголосив, що важливо невідкладно розпочати роботу новообраної Верховної Ради, сформувати коаліцію та уряд. "Маємо ефективно працювати, щоб вирішити всі принципові питання", - підкреслив він.

Глава держави наголосив на відповідальності майбутніх учасників коаліції, нового уряду за реалізацію курсу реформ, за прийняття низки невідкладних законопроектів.

"Не маю жодного сумніву, що ми – одна команда, яка хоче побудувати в Україні справедливе суспільство. А справедливе суспільство можна побудувати лише тоді, коли є верховенство права, коли є чесна влада", - також зазначив президент.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 жовтня, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що вважає очевидним перепризначення його на посаду голови уряду при формуванні коаліції на основі пропозицій партії "Народний фронт".

"Відповідно до європейської практики, партія, яка отримала перше місце на виборах, зобов'язана почати процес формування коаліції. Я оголосив про принципи формування коаліції. Якщо коаліція буде сформована на таких принципах, то об'єктивно, що лідер партії очолює уряд", - пояснив прем'єр.

За словами Яценюка, якщо коаліція буде заснована на інших принципах, то відповідальність на себе повинна буде взяти та політична сила, яка їх запропонувала, і тоді в Україні буде інший прем'єр.

Станом на 12.50 ЦВК опрацювала 98,53% електронних протоколів дільничних виборчих комісій про підсумки голосування на позачергових парламентських виборах.

Відповідно до інформації на сайті ЦВК, 5% бар'єр долають 6 партій. "Народний фронт" набирає 22,17% голосів виборців, партія “Блок Петра Порошенка” - 21,82%, об'єднання “Самопоміч” - 11,01%, “Опозиційний блок” - 9,37%, Радикальна партія - 7,44%, “Батьківщина” - 5,68%.