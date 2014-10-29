Гроші не допомогли потрапити в Раду десяти мільйонерам (список)

Журналісти INSIDER проаналізували десятку багатих і впливових бізнесменів, які, незважаючи на витрачені кошти, так і не потрапили в парламент, балотуючись по мажоритарних округах.

1. Віктор Пилипишин

Створив компанію "Союз-Авто", яка торгувала автомобілями "Ауді" та "Фольксваген". Але одним з основних його активів є підприємство "Украфлора" - великий гравець на квітковому ринку. Компанія виробляє, імпортує і займається роздрібним продажем квітів. Також Пилипишину належав чайний бізнес - бренди "Аскольд", "Батік", "Домашній", найбільша чайна фабрика України та мережа тепличних комбінатів.

Програв кандидату від "Свободи" Юрію Левченку.

Читайте такожСвободівець Левченко обійшов Пилипишина на столичному окрузі2. Вадим Столар

Бізнес-партнер сина екс-мера Києва Леоніда Черновецького Степана в компанії "Еліт-боксинг". Сам володів і керував будівельною компанією "Відродження", був одним з найбільших акціонерів збанкрутілого CityCommerce Bank.

Програв командиру добровольчого полку "Азов" Андрію Білецькому.

3. Євген Червоненко

Був засновником і власником великого концерну "Орлан", який займається виробництвом безалкогольних напоїв (ТМ "Біола", "Каліпсо" та ін).

Був головою Нацагентства з підготовки до футбольного чемпіонату "Євро 2012". У 2013 році звинувачений прокуратурою в тому, що його компанія "Червоненко рейсінг" отримала від держави 6,5 млн грн за рекламу чемпіонату, а роботу так і не виконала.

Поступився "регіоналу" Володимиру Бандурову та голові профспілки Запорізького залізорудного комбінату, самовисуванцю Олександру Григорчуку, який пройшов у Раду.

4. Людмила Дригало

Білоцерківська підприємниця. Заснувала свій бізнес ще в 1992 році, створивши підприємство, яке займалося виробництвом заморожених напівфабрикатів. Сьогодні завод займає 15% ринку та виробляє продукцію під торговими марками "Дригало", "Ванька-Встанька", "Немо" та ін.

Крім заводу напівфабрикатів, білоцерківське сімейство володіє фермерським господарством "Гніздо", агрохолдингом "Бердичівський", ресторанами "Бісмак", "Наутілус", десятками гектарів землі, стоянками, салонами краси і багатьом іншим.

Посіла лише четверте місце, поступившись кандидатам від "Батьківщини", БПП та "свободівцю" Олександруа Марченку, який і став нардепом.

5. Ігор Учитель

Один з найбільших бізнесменів Одеси. Найвідоміший актив Ігоря Учителя - компанія "Одесагаз", яка забезпечує газом промислових і побутових споживачів регіону. Також має інтереси в нерухомості - йому належить житловий комплекс "Аркадіївський палац" і поки недобудована "Одеська рів'єра". За даними Forbes, його статки оцінюються в $36 мільйонів.

З солідним відривом програв одногрупнику Сергія Льовочкіна Івану Фурсіну.

Читайте такожЦВК опрацювала 99% електронних протоколів6. Давид Жванія

Жванія разом з "нашоукраїнцем" Миколою Мартиненком (зараз член "Народного фронту") брав участь у створенні компаній "Торговий дім" і "Брінкфорд", які постачали російське ядерне паливо для українських АЕС.

Ці фірми фігурували в гучних корупційних скандалах і звинувачувалися у виведенні в офшори $250 мільйонів.

З великим відривом програв самовисуванцям Віктору Добрянському та Василю Гуляєву.

7. Микола Рудьковський

№41 в списку 100 найбагатших українців за версією Forbes. Його статки оцінюються в $195 мільйонів. На паритетних засадах разом з Нестором Шуфричем володіє найбільшою приватною компанією "Нафтогазвидобування". У минулому році компаньйони продали по 25% акцій холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, отримавши за них $125 млн. Намагався інвестувати у видобуток нафти в Іракському Курдистані.

Програв кандидату від БПП Олегу Дмитренку.

8. Василь Грицак

Грицака пов'язують з консорціумом ЄДАПС - найбільшим виробником ідентифікаційних документів з високим ступенем захисту та інформаційних систем. Сам політик заявляє, що лобіює інтереси не консорціуму, а паспортної системи країни.

Тим не менш, про його причетність до цієї структури і корупційних схем, пов'язаних з нею, неодноразово заявляли правоохоронці і народні депутати. Крім того, Грицак був замішаний у скандалах з "дерибаном" землі в Харкові.

Програв самовисуванцю Анатолію Гіршфельду.

9. Валентина Жуковська

Один з топ-менеджерів власника Group DF Дмитра Фірташа. У 2009 році Жуковська стала тимчасовим адміністратором та головою правління "Надра Банку". В той час він був на межі банкрутства, і витягнути банк з кризи вдалося лише завдяки її таланту.

Після роботи в банку зайняла посаду почесного президента Черкаського "Азоту" (виробник добрив), що так само належить Фірташу.

Програла кандидату від БПП Олегу Петренку.

10. Леонід Байсаров

Бізнес-партнер "православного олігарха",Віктора Нусенкінса. У 2006-2009 роках був заступником директора одного з головних активів Нусенкінса - метзаводу "Донецьксталь".

Генеральний директор шахти "Червоноармійська-Західна №1", Учасник рейтингу 200 найбагатших людей України 2012 року за версією журналу "Фокус". Його статки оцінювалися майже в мільярд доларів.

Програв "регіоналу", екс-голові бюджетного комітету Євгену Геллеру.