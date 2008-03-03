Литвин готовий наступити на горло власній пісні

Лідер фракції Блоку Литвина у Верховній Раді Володимир ЛИТВИН закликає всіх народних депутатів зайти завтра в сесійну залу і розблокувати роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами В.ЛИТВИНА, необхідно завтра зайти в сесійну залу і «потратити на це «злополучне» НАТО ще півдня», щоб проголосувати по всіх проектах постанов з даного питання. В той же час він спрогнозував, що жоден із проектів постанов щодо НАТО не буде підтримано в сесійній залі.

В.ЛИТВИН наголосив, що таке нерезультативне голосування засвідчить і для України, і для світу про відсутність «домінуючою точки зору» щодо НАТО. Він зазначив, що зараз проблема НАТО це «не та проблема, яка пече сьогодні українському народу».

В.ЛИТВИН додав, що в Україні політика вибудовується «на основі змов владно-політичних олігархічних еліт».

Як підкреслив В.ЛИТВИН, його фракція готова, навіть незважаючи на недоліки, які є в підготовленому документі, «наступити на горло власній пісні і підписати ще один папірець».