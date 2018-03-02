Янукович дає прес-конференцію у Росії (відео)

09:48, 02 березня 2018
Політика
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Віктор Янукович / REUTERS

Захід проходить у російському державному агентстві ТАСС. 

«Віктор Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на «майдані», а також судовий процес, ініційований київською владою», – сказано в анонсі події.

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Теги: #прес-конференція Януковича#Янукович дає прес-конференцію