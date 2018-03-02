Янукович дає прес-конференцію у Росії (відео)
09:48, 02 березня 2018Політика
23619 0
Янукович зібрався розповідати про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на «майдані».
Віктор Янукович / REUTERS
У столиці Росії, Москві проходить прес-конференція екс-президента України Віктора Януковича.
Захід проходить у російському державному агентстві ТАСС.
«Віктор Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на «майдані», а також судовий процес, ініційований київською владою», – сказано в анонсі події.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Повернення "легітимного" на екрани