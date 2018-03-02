Янукович про листа до Путіна: просив ввести в Україну "поліцейських-миротворців"

Янукович каже, що у зверненні до Путіна посилався на договір про дружбу і взаємодопомогу між Україною і Росією.

Екс-президент Віктор Янукович, якого обвинувачують у державній зраді, заявив, що в 2014 році просив президента РФ Володимира Путіна розглянути можливість ввести в Україну «поліцейську миротворчу місію».

Про це він сказав на прес-конференції в Москві.

«Путіну я написав не лист, я написав Путіну звернення таке саме, яке я написав 22 лютого в Донецьку, звернення до трьох держав-підписантів мирної угоди, його гарантів. Аналогічний лист я написав президенту Росії Путіну, тільки різниця була в тому, що в цьому зверненні я посилався не на мирну угоду, а я посилався на Договір про дружбу і взаємодопомогу, який був між Україною і Росією. Я запропонував провести консультації відповідно до положень цього договору. Я вносив пропозицію розглянути питання під час консультацій про введення поліцейської миротворчої місії», - стверджує Янукович.

«Крім цього, друге питання, з яким я звернувся до Путіна: проінформувати світову спільноту, що сталося в Україні. У мене не було такої можливості, і вони були дуже обмежені», - сказав Янукович.

Читайте такожТурчинов пояснив, на виконання якого плану Москви Янукович написав листа Путіну (відео)Як повідомляв УНІАН, 4 березня 2014 року на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН на той час представник РФ Віталій Чуркін заявив, що Янукович направив Путіну письмове прохання застосувати російські збройні сили «для захисту населення України».

"...звертаюся до президента Росії Володимира Володимировича Путіна з проханням застосувати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності, захисту населення України. Віктор Янукович. 1 березня 2014 року", - процитував Чуркін лист Януковича.

"Дії Росії в Україні повністю адекватні та законні", - заявив Чуркін.

1 березня 2014 року Рада федерації РФ одностайно дала згоду Путіну на застосування російських збройних сил в Україні «з метою нормалізації суспільно-політичної ситуації в цій країні».

Пізніше це рішення було скасовано, але російська агресія не припинилася.

Янукович обвинувачується у скоєнні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.