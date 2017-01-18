ЗМІ опублікували листа Януковича до Путіна з проханням ввести війська до України
ЗМІ опублікували копію листа екс-президента України Віктора Януковича до глави РФ Володимира Путіна з проханням ввести війська в Україну.
Саме цей документ на засіданні РБ ООН 3 березня 2014 року продемонстрував представник Росії Віталій Чуркін, передає Цензор.НЕТ, у розпорядженні якого опинилася копія листа.
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"...Звертаюся до Президента Росії В.В.Путіна з проханням застосувати Збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності й захисту населення України", - зокрема, під такими словами стоїть підпис Януковича.
Попередньо Віталій Чуркін підтвердив справжність продемонстрованого документа своїм листом.
"І лист Януковича, й лист Чуркіна перебувають у матеріалах справи щодо Віктора Януковича про держзраду з листопада 2016-го", - повідомило Цензор.НЕТ джерело у правоохоронних органах.
Раніше Генеральна прокуратура отримала копію заяви президента України Віктора Януковича з проханням ввести російські війська в Україну.