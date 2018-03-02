У Януковича запитали, чи повернеться він до України

Екс-президент України Віктор Янукович не відповів прямо на запитання про своє повернення до України.

Екс-президент Віктор Янукович на прес-конференції в Москві 2 березня, відповідаючи на питання, коли він повернеться в Україну, заявив, що головне – це досягнення миру на Донбасі.

"Чи готові ви і за яких обставин повернутися в Україну і зайнятися активною політикою?" – запитав журналіст, передає "Гордон".

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"Сьогодні головне – зупинити війну, головне – встановити перемир'я. Сьогодні головне - посадити за стіл переговорів дві сторони, які стоять по різні сторони барикад, і домовитись... І мирним шляхом об'єднати Донбас з Україною", – заявив Янукович.

За словами екс-президента, все це "головне питання", і він зробить для припинення війни все від себе залежне.

Раніше колишній президент України Віктор Янукович заявив, що постійно зустрічається з людьми, «які бувають на Донбасі».