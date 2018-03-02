Янукович про своє утримання та охорону в РФ: я в гостях, маю з повагою ставитись до господарів

Запитання колишньому президенту України було задано українською мовою, проте його довелося переводити на російську.

Український екс-президент-утікач Віктор Янукович не став коментувати фінансові умови свого утримання в Росії.

Читайте також"Закон продовження війни": Янукович прокоментував прийняття закону про реінтеграції ДонбасуВідповідаючи на запитання журналіста щодо того, хто забезпечує йому охорону у Росії, колишній президент заявив, що знаходиться в РФ на правах гостя, і розкривати таку інформацію було б некоректно.

«З мого боку було б неправильно [повідомляти], за чий рахунок утримується цей будинок... Я все-таки в гостях у Росії, і я маю з повагою ставитися до господарів», - заявив він на прес-конференції у Москві 2 березня.

Варто зазначити, що журналістка ставила Януковичу питання українською мовою, але її попросили перевести його на російську.

Повідомлялося також, що Віктор Янукович, відповідаючи на питання, коли він повернеться в Україну, заявив, що "головне – це досягнення миру на Донбасі".