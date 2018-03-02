Янукович нічого не второпав: Мальдіви, Росія... Що це? (відео)

Адвокат зазначив, що ситуації не ідентичні, а перебування Януковича в Росії - це вимушений захід.

Екс-президент Віктор Янукович виявився не підготовленим до відповіді на запитання щодо тези, на якій будує свою позицію його захист.

На прес-конференції в Москві 2 березня журналістка, що представилася виданням "Вести" -Україна, запитала, чи ідентична ситуація: Янукович - Росія, Порошенко - Мальдіви, маючи на увазі зимову відпустку президента України, передає "Українська правда".

Янукович, посміхаючись, звернувся до свого адвоката Віталія Сердюка: "Мальдіви, Росія... Що це?".

Читайте такожУ Януковича запитали, чи повернеться він до УкраїниСердюк відповів за свого підзахисного і нагадав, що сторона захисту на засіданні в Оболонському райсуді, який слухає справу про державну зраду Януковича, піднімала питання, чому під час нещодавньої відпустки Порошенка на Мальдівах ніхто в Києві не прийняв рішення про його самоусунення, провівши паралель із ситуацією, що склалася з Януковичем у 2014 році.

Сердюк зазначив, що ситуації не ідентичні, а перебування Януковича в Росії - це вимушений захід.

Сам Янукович також поскаржився, що Петр Порошенко "зробив усе, щоб не допустити його до судового процесу".

"Я тільки через ЗМІ маю можливість про це говорити", - заявив екс-президент.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко заявив, що під час своєї новорічної подорожі на Мальдіви перетинав державний кордон під власним ім'ям, а усі витрати сплачував з власного банківського рахунку в українському банку.

Нагадаємо, у січні 2018 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко зі своїми близькими Новий рік зустрів на Мальдівах. За підрахунками журналістів, це коштувало йому як мінімум в $500 тис. Як повідомляли ЗМІ, президент України начебто перетинав кордон під чужим ім`ям. В той же час, у ДПСУ згодом запевнили, що під час поїздки на Мальдіви Порошенко перетинав кордон законно.