В Україні через відмову «Газпрому» постачати газ закривають всі навчальні заклади

На засіданні кризового штабу було вирішено повністю зупинити роботу в дошкільних навчальних закладах, школах та вищих навчальних закладах строком до 6 березня.

Кабінет міністрів України доручив дошкільним навчальним закладам, школам і вищим навчальним закладам країни повністю зупинити роботу, щоб не допустити кризову ситуацію в енергетиці через дії російського «Газпрому», який відмовився поставляти газ Україні з березня цього року, а також не витримує контрактний тиск на вході в українську газотранспортну систему.

Про це повідомив у Верховній Раді міністр енергетики та вугільної промисловість Ігор Насалик.

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«Згідно з наказом, починаючи від сьогодні, рекомендували, вірніше, сказали повністю зупинити роботу, в дошкільних навчальних закладах, школах та вищих навчальних закладів на період до 6 березня включно. При цьому переглянути, щоб температурний режим у цих закладах був у мінімально допустимих нормах», - сказав Насалик.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на п'ять діб запровадив національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці через дії російського монополіста «Газпрому», який, зокрема, передбачає переведення генеруючих компаній із газу на мазут.

1 березня голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв на засіданні Ради національної безпеки і оборони України запропонував 3-4 березня ввести обмеження на споживання газу через значне похолодання і дії російського «Газпрому», який відмовився поставляти газ Україні з 1 березня цього року.

Він повідомив, що через значне похолодання в Україні спостерігається рекордне добове споживання газу - 200 млн куб. м, при цьому 18 млн куб. м газу стали дефіцитом, який міг би бути перекритий завдяки поставкам газу з Росії.

Коболєв зазначив, що цей дефіцит буде частково перекритий купівлею газу за високими цінами з європейського напрямку, додавши, що ці рахунки будуть виставлені «Газпрому» за невиконання контракту. Водночас, за його словами, споживання в 10 млн куб. м газу на добу перекрити не вийде, при цьому після 4 березня очікується потепління, і споживання газу знизиться.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував українській компанії 2,56 млрд дол.

Після отримання рішення суду, вранці 1 березня «Газпром» відмовився поставляти в Україну газ у березні цього року. При цьому російська компанія вже отримала за нього передоплату. У «Нафтогазі» таку поведінку «Газпрому» назвали порушенням рішення Стокгольмського арбітражу.

Більш того, за даними «Укртрансгазу», «Газпром» жодного дня цього року не дотримувався вимоги транзитного контракту з підтримки необхідного рівня тиску газу на вході в українську ГТС.