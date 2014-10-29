Ярема люстрував заступника прокурора на Чернігівщині

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовані положення закону України "Про очищення влади", передає Еспресо.TV.

Ясь звільнений наказом Генеральної прокуратури України від 23 жовтня 2014 р. № 1487к.

Як зазначається, заступника прокурора області звільнено з посади на підставах, передбачених законом України "Про очищення влади" (пункт 7 в ступені 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України).

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Йому заборонено обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), протягом 10 років.

ГПУ також в рамках закону про люстрацію звільнила заступника Дніпровського екологічного прокурора Луїзу Яковлєву.