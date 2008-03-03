Огризко їде до Польщі парафувати угоду про малий прикордонний рух
12:50, 03 березня 2008Політика
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Документ мають узгодити з Єврокомісією
Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО у вівторок, 4 березня, здійснить візит до Польщі для парафування Угоди про малий прикордонний рух між Україною та Республікою Польщею.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сам В.ОГРИЗКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.
За його словами, після парафування польська сторона має узгодити цю угоду з Європейською комісією, і після цього документ буде підписано.
Передбачається, що угода буде підписана у березні, сказав В.ОГРИЗКО.
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