Огризко їде до Польщі парафувати угоду про малий прикордонний рух

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО у вівторок, 4 березня, здійснить візит до Польщі для парафування Угоди про малий прикордонний рух між Україною та Республікою Польщею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам В.ОГРИЗКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, після парафування польська сторона має узгодити цю угоду з Європейською комісією, і після цього документ буде підписано.

Передбачається, що угода буде підписана у березні, сказав В.ОГРИЗКО.