«Укроп» обрав голову партії та розпочав процедуру праймеріз (відео)

Делегати з’їзду обрали головою партії народного депутата Тараса Батенка.

Головою партії «Укроп» став голова політради, народний депутат України Тарас Батенко.

Як передає кореспондент УНІАН, за його кандидатуру проголосувала більшість делегатів ХІV з’їзду партії, який відбувся сьогодні у Києві.

Відповідно до партійного статуту, Батенко головуватиме в «Укропі» 4 роки.

Серед претендентів на посаду голови партії також був голова Криворізької міської організації «Укроп» і фракції політсили у Криворізькій міськраді, очільник ради ветеранів АТО партії Микола Колесник та голова Сумської обласної організації «Укропу» Владислав Луговий.

Після обрання Батенко подякував всім делегатам за висловлену йому довіру.

«Голова партії - це не цар, не вождь, а менеджер, тому хочу запропонувати вам важку працю задля майбутнього України та нашої спільної перемоги», - заявив він.

Учасники заходу також затвердили положення про обрання кандидата на посаду президента України від «Укроп»у та офіційно розпочали процедуру праймеріз.

«Ми проведемо праймеріз, оберемо гідного кандидата і зробимо все, щоб він потрапив як мінімум у другий тур», - сказав під час виступу на з’їзді член президії партії, голова Волинської облради Ігор Палиця.

Читайте такожНа посаду голови УКРОПу претендують три кандидатиПід час з’їзду також наголошувалося на тому, що «Укроп» першим з-поміж політичних партій в Україні планує провести публічну процедуру президентських праймеріз або внутрішньопартійного голосування. Відповідне рішення було прийнято під час засідання політради партії 31 січня.

Після ухвалення положень про праймеріз претенденти матимуть 30 днів, щоб висунути та зареєструвати свої кандидатури. Після цього протягом 5 місяців вони презентуватимуть свої програми в регіонах.

Восени почнеться голосування за претендента на конференціях обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, міських у Києві та Севастополі організацій «Укропу». За результатами цих голосувань на партійному з’їзді оберуть і висунуть єдиного кандидата на посаду президента України від партії.

Також делегати з’їзду обрали скарбника політсили, ухвалили кодекс партійної етики та внесли зміни до статуту партії.