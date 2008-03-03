У нового президента Росії є рідня в Донецьку

За результатами російської президентської гонки стежили і в Донецьку, де проживає Анатолій Обухов, двоюрідний дядько головного претендента на цей пост — Дмитра Медведєва. Про це пише газета "Сегодня". Анатолій з дружиною живуть не надто заможно. Звичайний маленький будиночок з напіврозваленим дахом і невеликий двір. Правда, їх житло в одному з центральних районів Донецька, де сотка землі коштує декілька десятків тисяч доларів. У день виборів президента Росії в гостях у донецьких родичів знаходився рідний брат Віктор із Ставрополя (РФ). З собою він привіз відкріпний талон з твердим наміром проголосувати за свого родича навіть в Україні. І проголосував, після чого брати відправилися в гості до свого дядька, щоб випити за перемогу Медведева, з яким, до речі, не бачилися з моменту розпаду СРСР.

Коли батько Дмитра Медведєва жив у Петербурзі, Обухови і Медведєви дружили сім`ями, навіть слали один одному посилки, але після переїзду сім`ї наступника до Москви все якось "затихло".