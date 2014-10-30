«Уряд ЛНР» не контролює своїх бойовиків - Москаль

Про це заявив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль в інтерв'ю «Українській правді».

«Одну частину території (Антрацит) контролює угруповання Миколи Козицина, другу - 32-й окремий корпус Війська Донського, ще частина - під національною гвардією Всевеликого війська Донцова, Алчевськ контролює банда Олексія Мозгового», - говорить Москаль.

За його словами, «ЛНР» не контролюють і тих бойовиків, які раніше оточили 32-й блокпост сил АТО.

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«Співробітники ОБСЄ, які приїжджали на 32-й блокпост, дзвонили уряду ЛНР, а їм відповіли, що вони не контролюють тих, хто взяв в кільце українських військових», - зазначив голова ОДА.

Москаль також повідомив, що йому доручили управління Луганською областю, коли вона перебувала у вкрай важкому стані.

«Я прийняв область некеровану з точки зору української державності. У нас були такі населені пункти, де не було міськрад, райрад - все керівництво просто втекло. У нас єдина область, в якій не працює облрада. Я - голова адміністрації, якому за законом облрада має делегувати повноваження, губернатор йому підконтрольний та підзвітний. Як я можу працювати там, де немає цього облради?», - підсумував Москаль.