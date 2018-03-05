У Гриневич запропонували новий механізм зарахування дітей у школи

У відомстві наголошують, що новий порядок зарахування до початкової школи ґрунтується на засадах її територіальної доступності.

Міністерство освіти і науки України пропонує обговорити ініціативу щодо зарахування дітей в перші класи без конкурсу.

Як повідомляє прес-служба відомства, на його офіційному сайті розміщено для публічного обговорення проект Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

При цьому зазначається, що «поняття «конкурс в перший клас», яке вже багато років викликає нарікання з боку батьківської спільноти, відходить у минуле».

Проект документу описує механізми зарахування дітей до початкової (1-4 клас), базової (5-9 клас) та старшої (10-11 клас) школи.

Наголошується, що новий порядок зарахування до початкової школи ґрунтується на засадах її територіальної доступності, тобто кожна школа має прийняти дитину, яка живе на території її обслуговування. Відповідно до закону «Про освіту», гарантується першочергове право дитини з цієї території навчатися в державній чи комунальній школі. При цьому сказано, що, за бажанням, батьки можуть віддати дитину й в іншу школу на вільні місця.

В МОН підкреслюють, що закріплення за школами території обслуговування належить до компетенції місцевих органів влади.

Документ передбачає, що для зарахування дітей у 1-й клас батьки мають подати пакет документів до 31 травня, які в ньому визначено. При цьому присутність дитини під час подання заяви чи в процесі її зарахування не є обов’язковою, не може вимагатися працівниками закладу освіти, чи бути умовою зарахування.

Відповідно до проекту, наказ про зарахування усіх дітей до 1-го класу видається не пізніше 1 червня (перша, основна хвиля зарахування) і оприлюднюється в закладі освіти та на його веб-сайті (а в разі його відсутності – на сайті органу, в сфері управління якого перебуває заклад освіти).

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У разі значного перевищення кількості поданих заяв над спроможністю закладу, зарахування відбуватиметься за критеріями, описаними в Порядку. За прогнозами експертів, кількість таких шкіл в Україні не перевищуватиме 0,5%.

Батьки також мають право подати документи на зарахування дитини в інші школи (не за місцем проживання) на вільні місця. Інформація про наявність таких місць розміщується в закладі, на його сайті або сайті відповідного органу управління освіти впродовж трьох робочих днів з дня їх появи, а зарахування на вільні місця відбувається до 15 червня (друга, додаткова хвиля зарахування).

У запропонованому Порядку також докладно описано механізми зарахування та переведення учнів до гімназій (5-9 клас) та ліцеїв (10-11 клас) і, окрім цього, умови та порядок відрахування учнів із закладів середньої освіти.

В МОН зазначають, що над проектом Порядку працювала робоча група за участі представників місцевих органів влади, адміністрації шкіл, громадських організацій, що представляють інтереси батьківської спільноти.

«Усі пропозиції, що надходитимуть до Міністерства під час громадського обговорення, будуть ретельно опрацьовані робочою групою та запропоновані до включення в проект документа», - додали у відомстві і попросили надсилати пропозиції та зауваження до 25 березня на його електронну адресу.