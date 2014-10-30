Новий парламент у першу чергу має ухвалити зміни до виборчого законодавства - КВУ

Заступник генерального директора Комітету виборців України Наталія Лінник вважає, що новий парламент в пергу чергу має ухвалити зміни до виборчого законодавства.

Про це вона сказала під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Лінник зазначила, що в цілому парламентські вибори КВУ оцінює позитивно. "Від наших коаліціянтів очікуємо, в першу чергу, прийняття змін до виборчого законодавства", - додала вона.

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Експерт зазначила, що оскільки було анонсовано проведення навесні 2015 року місцевих виборів, то "треба, в першу чергу, змінити законодавство про місцеві вибори".

Відповідаючи на запитання, чи пропонує КВУ проведення місцевих виборів без мажоритарної складової, Лінник сказала: "Ми пропонуємо зробити пропорційну систему по великим містам. І, власне, зробити по великим містам вибори (мера) у два тури".

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"Щодо маленьких міст і рад - необхідно залишити мажоритарку", - відзначила Лінник.

Крім того, вона наголосила на необхідності ухвалення парламентом Виборчого кодексу.