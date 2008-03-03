Ющенко застеріг Тимошенко від «газової війни»

15:07, 03 березня 2008
Політика
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Президент хоче максимальної динаміки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за ведення максимально динамічного переговорного процесу між Україною і Росією з газових питань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО,

Зокрема, торкаючись теми газових переговорів, Президент наголосив, що сьогодні головним є ведення максимально динамічного переговорного процесу з метою їх успішного завершення, і в жодному разі не провокування «газової війни». У цьому контексті В.ЮЩЕНКО нагадав про домовленості у цій сфері, досягнуті між Президентами України та Росії.

Говорячи про необхідність збалансувати в 2008 році фінансові потоки НАК «Нафтогаз України», Президент наголосив на необхідності затвердження урядом бездефіцитного фінансового плану НАК «Нафтогаз України», як того вимагає відповідне рішення РНБОУ.

 

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