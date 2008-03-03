Нафтогаз заспокоює: на місяць точно вистачить

НАК «Нафтогаз України» має внутрішні резерви, щоб забезпечити українських споживачів газом не менше, ніж на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу начальник Управління по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

«НАК «Нафтогаз» на сьогодні має внутрішні резерви і готовий їх використовувати для закриття всіх споживачів України (щодо постачань газу – УНІАН)», - відзначив він.

За словами В.ЗЕМЛЯНСЬКОГО, цих резервів має вистачити не менше, ніж на місяць. При цьому він не назвав обсягу цих резервів, зазначивши тільки, що «є газ внутрішнього видобутку».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВАТ «Газпром» скоротив постачання газу до України на 35% - до 46 млн. кубометрів на добу.