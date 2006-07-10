БЮТ може заблокувати трибуну парламенту

Один з лідерів фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО не виключає можливості блокування трибуни Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав журналістам, що такий варіант може бути застосований, аби зупинити подальші нелегітимні дії у парламенті щодо фактичного співіснування двох коаліцій.

Водночас М.ТОМЕНКО зауважив, що для БЮТ важливим у цьому плані є рішення «Нашої України». За його словами, після сьогоднішньої дискусії жодного рішення прийнято не було, але, на його особисту точку зору, фракція має оголосити про перехід у парламентську опозицію і за жодних обставин не входити до так званої «широкої коаліції».

Він допустив, що в разі входження до широкої коаліції «Нашої України» і внесення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ кандидатури лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра Блок Юлії Тимошенко має оголосити про перехід у політичну опозицію до дій Президента – почесного голови партії «Народний Союз Наша Україна».