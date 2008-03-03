У Нафтогазі не сплять - все думають про збитки Газпрому

Україна погасила всі борги за газ за 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу начальник Управління по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

«Між Україною і Росією на сьогодні боргових питань не існує. Всі боргові питання по 2007 року на сьогодні закриті", - підкреслив він.

Що стосується 2008 року, то, за словами В.ЗЕМЛЯНСЬКОГО, "НАК «Нафтогаз України», так само, як і «Газпром», готова до підписання договорів, оформлення спожитого газу та оплати за нього».

Як сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, сьогодні "Нафтогаз" отримав від «Газпрому» чергову редакцію угоди, котра зараз обробляється юристами і виробляється позиція "Нафтогазу". Після цього делегація компанії поїде до Москви.

В.ЗЕЛЯНСЬКИЙ також заявив про неконструктивну позицію «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго» на переговорах з «Газпромом». «НАК «Нафтогаз України» висловлює своє занепокоєння ситуацією, що склалася, внаслідок неконструктивної позиції «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго» на переговорах з «Газпромом», - сказав він. Проте він не уточнив, про що йде мова.

«Також ми занепокоєні фінансовою ситуацією нашого партнера - ВАТ «Газпром», який займає конструктивну позицію і з яким знайдено взаєморозуміння, оскільки від скорочення постачань газу на 25% «Газпром» щодоби втрачає близько 7 млн. дол. упущеної вигоди», - заявив В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.