У Нафтогазі не сплять - все думають про збитки Газпрому
Україна погасила всі борги за газ за 2007 рік
Україна погасила всі борги за газ за 2007 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу начальник Управління по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.
«Між Україною і Росією на сьогодні боргових питань не існує. Всі боргові питання по 2007 року на сьогодні закриті", - підкреслив він.
Що стосується 2008 року, то, за словами В.ЗЕМЛЯНСЬКОГО, "НАК «Нафтогаз України», так само, як і «Газпром», готова до підписання договорів, оформлення спожитого газу та оплати за нього».
Як сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, сьогодні "Нафтогаз" отримав від «Газпрому» чергову редакцію угоди, котра зараз обробляється юристами і виробляється позиція "Нафтогазу". Після цього делегація компанії поїде до Москви.
В.ЗЕЛЯНСЬКИЙ також заявив про неконструктивну позицію «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго» на переговорах з «Газпромом». «НАК «Нафтогаз України» висловлює своє занепокоєння ситуацією, що склалася, внаслідок неконструктивної позиції «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго» на переговорах з «Газпромом», - сказав він. Проте він не уточнив, про що йде мова.
«Також ми занепокоєні фінансовою ситуацією нашого партнера - ВАТ «Газпром», який займає конструктивну позицію і з яким знайдено взаєморозуміння, оскільки від скорочення постачань газу на 25% «Газпром» щодоби втрачає близько 7 млн. дол. упущеної вигоди», - заявив В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.