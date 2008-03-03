Костенко радить ”аксакалам” сповідатися та повернутися до СРСР

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО пропонує новоствореній Раді старійшин у складі Леоніда КРАВЧУКА, Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА, Євгена МАРЧУКА та інших пострадянських керівників України посповідатися перед українцями за зроблене, а не намагатися давати поради.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УНП.

Відповідаючи на запитання, чому він не є представником Ради старійшин, Ю.КОСТЕНКО підкреслив, що «не бачить свого місця у ній», оскільки «завжди був опонентом тій когорті діячів, котрі представляють Раду старійшин».

“Коли МАРЧУК так емоційно говорить про питання НАТО, хотів би нагадати йому, що на посаді прем’єр-міністра він заблокував програму розвитку української ядерної енергетики і виробництва власного ядерного палива. Тому хай кожен з них: ФОКІН – за «нульовий варіант», МАРЧУК – за енергетичну політику, КРАВЧУК – за ядерну зброю, – посповідаються перед українцями за те, що зробили, а не починають зараз давати мудрі поради», – зауважив Ю.КОСТЕНКО. «Такій Раді старійшин місце в Радянському Союзі, а не у незалежній Україні», - додав політик.

Як повідомляв УНІАН, Президент України в 1991-1994 роках Л.КРАВЧУК ініціював створення в Україні Ради старійшин. За словами Л.КРАВЧУКА, до складу оргкомітету зі створення Ради старійшин увійшли Валерій ПУСТОВОЙТЕНКО (прем`єр-міністр України у 1997-1999 рр.), Володимир ГОРБУЛІН (секретар Ради національної безпеки і оборони у 1994-1999 рр., в.о. Секретаря РНБО у 2006 р.), Сергій КОМІСАРЕНКО (віце-прем`єр-міністр України у 1990-1992 рр., Посол України у Великобританії у 1992-1998 рр.), Євген МАРЧУК (прем`єр-міністр України у 1995-1996 рр.), Вітольд ФОКІН (прем`єр-міністр України у 1991-1992 рр.).