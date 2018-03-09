"Я щиро його поважаю": Савченко приїхала в суд до Рубана

Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 60 діб.

Позафракційний народний депутат Надія Савченко прийшла на засідання в Шевченківський райсуд Києва, де обирався запобіжний захід переговірнику Володимиру Рубану.

Про це повідомляє "Newsone". Савченко також заявила, що хоче взяти Рубана на поруки.

"Я щиро поважаю Рубана, що він зробив цій країні. Висловлюю свою повагу вам, товариш офіцер", - заявила парламентарій.

По закінченню слухання, в результаті якого Рубан був узятий під варту на 60 діб без визначення розміру застави, Савченко заявила, що очікувала такого рішення суду.

Коментуючи те, що її помічник Олег Мезенцев фігурує у справі як співучасник злочинного угруповання, Савченко зазначила:

"Він досі є моїм помічником. Я прочитала той список підозрюваних і зрозуміла, що в нього внесли всіх тих, хто взагалі знав Рубана".

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Як повідомлялося, суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 60 діб.

8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14(готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї.

Сьогодні голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За його словами, Рубан перевозив із непідконтрольних територій зброю, боєприпаси, вибухівку, кулемети та інші військові засоби ураження.