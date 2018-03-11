У Євросоюзу немає втоми від України – Могеріні

Вона зауважила, що деякі реформи просуваються не так швидко, як очікують у ЄС.

Віце-президент Європейської комісії – високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні стверджує, що у Євросоюзу немає втоми від України.

Про це вона заявила в інтерв’ю агентству УНІАН перед своїм візитом в Україну 11-12 березня.

Відповідаючи на відповідне питання, Могеріні наголосила: «В жодному разі. Наша політична і дипломатична активність інтенсивніша, ніж будь-коли. З минулого року українці, які відвідують Європейський Союз, більше не потребують візи, а наша торгівля з Україною зростає. У листопаді минулого року у нас був дуже успішний саміт з нашими східними партнерами, в тому числі з Україною, і ми висловили прихильність двадцяти амбітним політичним цілям до 2020 року. Правдою було те, що деякі реформи не просуваються так швидко, як нам би хотілося, але ми, як і раніше, як і завжди, орієнтовані на процес реформ, тому що це наша прихильність українському народу».

Високий представник назвала Угоду про асоціацію «великим успіхом».

Читайте такожРеформи і боротьба з корупцією: про що говоритиме Могеріні в Києві

«У дуже складних умовах разом ми досягли важливих результатів, в тому числі в рамках зони вільної торгівлі. У минулому році експорт з України в Європейський Союз виріс майже на третину: це була головна рушійна сила економічного зростання в країні, і Угода, як і раніше, має повністю реалізувати свій потенціал», - наголосила вона.

Разом з тим Могеріні підкреслила, що необхідно ухвалити ряд важливих законів в рамках Угоди про асоціацію.

«Роботу необхідно подвоїти в найважливіших областях. Боротьба з корупцією є однією з них, і тут ми очікуємо ухвалення законопроекту про створення незалежного та ефективного Вищого антикорупційного суду, в результаті чого він повністю буде відповідати рекомендаціям Венеціанської комісії», - зазначила високий представник ЄС.

«Ми також очікуємо реформу системи електронних декларацій, щоб вона дозволила громадянському суспільству і громадським організаціям виконувати свою роботу. Це те, що потрібно і чого очікує народ України, і ми далі будемо залишатися на його боці, підтримуючи реалізацію реформ в Україні», - наголосила Могеріні.