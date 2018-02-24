Порошенко: темпи реформ в Україні вражають

Разом з тим, президент вважає, що 76-те місце країни у рейтингу Doing business є недостатнім результатом.

Темпи економічних реформ, що реалізуються в Україні, насправді вражають.

Про це президент України Петро Порошенко написав на свої сторінці у Facebook.

«76 місце в рейтингу Doing business – недостатній результат для України. І ми рішуче рухаємося вперед, аби підвищити позиції нашої країни: про це свідчить і новий закон про податок на виведений капітал, і створення Національного бюро фінансових розслідувань, і закон про заборону "маски-шоу" на підприємствах, і закон про приватизацію, і завершення конкурсу на зв'язок 4-го покоління. Це темпи реформ, які насправді вражають», - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державний департамент США закликав Україну подвоїти зусилля з проведення реформ.

20 лютого прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що українській владі за чотири роки, що минули після Революції гідності, не вдалося забезпечити стійке економічне зростання і кардинально поліпшити якість життя громадян відповідно до потенціалу країни.

Читайте такожПосол ЄС: якщо ви не бачите реформ в Україні – "ви або ідіоти, або обмежені люди"Для продовження співпраці України з МВФ країні необхідно провести ряд реформ: забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, ухвалити закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність до імпортного паритету, створити Антикорупційний суд і забезпечити виконання бюджету на 2018 рік із дефіцитом не більш як 2,5% ВВП.

*** Doing Business – це рейтинг легкості ведення бізнесу від Світового банку. Рейтинг охоплює 190 країн.

Нагадаємо, 28 лютого відбудеться прес-конференція Петра Порошенка на тему "Виклики – 2018".