У НУ-НС не дозволять Тимошенко гримнути дверима

Народні депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Михайло ПОЛЯНЧИЧ та Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ вважають деякі дії представників Блоку Юлії Тимошенко загрозливими для існування парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, М.ПОЛЯНЧИЧ зауважив, що Президент чітко поставив питання ліквідувати найшкідливіший закон про тендерні закупівлі за державні кошти. Він нагадав, що раніше депутати розглядали “нібито зміни до цього закону”, які насправді нічим його не покращують. При цьому М.ПОЛЯНЧИЧ додав, що фракція НУ-НС не дала жодного голосу за цей закон, натомість їхні партнери по коаліції - депутати від БЮТ - його підтримали разом з фракціями Партії регіонів та Комуністичної партії. “Мабуть, ці люди зацікавлені (у цьому законі – УНІАН)”, - сказав М.ПОЛЯНЧИЧ.

Він також нагадав, що Президент здійснив візит до Росії, де чітко домовився щодо “газових справ”. М.ПОЛЯНЧИЧ додав, що після цього керівнику виконавчої влади лише залишалось “заплатити борги і прибрати посередника”, тобто вирішити чисто технічні питання, натомість Юлія ТИМОШЕНКО почала “вести свою гру” в цій сфері.

М.ПОЛЯНЧИЧ підкреслив, що зараз “навколо Президента формуються здорові сили”. За його словами, “ми примусимо, щоб усі передвиборчі обіцянки були виконані”. При цьому він додав, що “ми не дамо гримнути дверима, залишитись ображеними для подальших політичних кроків”. “Тому треба глибоко подивитись, кому вигідний розпад коаліції”, - сказав депутат, додавши, що це невигідно “ні нам, ні Президенту, ні народу”.

У свою чергу М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ зауважив, що розвал коаліції вигідний бізнес-структурам навколо “Регіонів”, БЮТ, оскільки вони не зацікавлені у встановленні нормальних податкових ставок, встановлення “прозорих правил гри”. Він вважає, що прем’єру не варто влаштовувати протистояння з Президентом. На думку М.КУЛЬЧИНСЬКОГО, “до Президента треба дослухатися”, допомагати йому у вирішенні гострих проблем сьогодення.