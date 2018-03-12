У Києві пройшла зустріч Гройсмана та Могеріні (відео)

Високий представник ЄС у питаннях зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні перебуває в Україні з робочим візитом.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та високий представник Європейського Союзу у питаннях зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні вранці 12 березня провели спільний брифінг за підсумками своєї зустрічі у Києві. Читайте такожУ Євросоюзу немає втоми від України – Могеріні Нагадаємо, 11-12 березня Федеріка Могеріні перебуває в Україні з робочим візитом. Як повідомлялось, в рамках візиту Могеріні зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишем.

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