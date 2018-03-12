Євросоюз готовий робити більше в напрямі відновлення Донбасу - Могеріні

За її словами, передусім у ЄС мають намір спрямувати зусилля на повне виконання Мінських угод.

Віце-президент Європейської Комісії – високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні заявляє, що Євросоюз готовий робити більше в напрямі відновлення Донбасу, але у першу чергу хоче спрямувати зусилля на повне виконання Мінських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на спільному брифінгу з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Києві.

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«Ми також обговорили з прем'єр-міністром ситуацію на сході України. Хочу наголосити, що ми підтримуємо повне впровадження Мінських угод. Також під час нашої зустрічі ми наголосили на відповідальності Росії у цьому питанні, і як ви знаєте, санкції ЄС напряму пов'язані із повним виконанням Мінських угод», - сказала Могеріні.

«Ми як ЄС готові робити більше у плані реконструкції цього регіону, однак у першу чергу ми хочемо спрямувати наші зусилля на повне виконання Мінських угод», - наголосила вона.

Крім того, Могеріні підкреслила, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну, зокрема, в питанні територіальної цілісності та суверенітету.