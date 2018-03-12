Брифінг Порошенка та Могеріні (відео)

Віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні перебуває з робочим візитом у Києві 11-12 березня.

Президент України Петро Порошенко та високий представник Європейського Союзу у питаннях зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні вранці 12 березня провели спільний брифінг за підсумками своєї зустрічі у Києві.

Як повідомляв УНІАН, раніше Сьогодні Могеріні вже зустрілася з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Віце-президент Європейської комісії - високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могерини 11-12 березня перебуває з робочим візитом в Україні. Під час візиту вона має намір представити нову комунікаційну кампанію «Просуваючись разом вперед», присвячену Угоді про асоціацію.