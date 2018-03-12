Брифінг Порошенка та Могеріні (відео)
13:02, 12 березня 2018Політика
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Віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні перебуває з робочим візитом у Києві 11-12 березня.
Федеріка Могеріні перебуває з візитом у Києві 11-12 березня / фото Мусієнко Владислав
Президент України Петро Порошенко та високий представник Європейського Союзу у питаннях зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні вранці 12 березня провели спільний брифінг за підсумками своєї зустрічі у Києві.
Як повідомляв УНІАН, раніше Сьогодні Могеріні вже зустрілася з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.
Віце-президент Європейської комісії - високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могерини 11-12 березня перебуває з робочим візитом в Україні. Під час візиту вона має намір представити нову комунікаційну кампанію «Просуваючись разом вперед», присвячену Угоді про асоціацію.
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