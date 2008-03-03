Бойко про Тимошенко і газ: це тільки початок

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів, заступник голови парламентського комітету з питань ПЕК Юрій БОЙКО заявляє, що кожного разу, коли Юлія ТИМОШЕНКО приходить на пост прем`єр-міністра, країну починає трясти від газових криз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, про це він сьогодні заявив журналістам у Луганській області.

«Завжди, коли починаються політичні чвари, конфлікти навколо газової теми – завжди слід чекати підвищення ціни», – сказав Ю.БОЙКО, коментуючи сьогоднішнє скорочення постачань газу в Україну.

«Це ми проходили в 2005 році і, на жаль, спостерігаємо таку ж картину сьогодні. Свого часу ТИМОШЕНКО разом з тодішнім прем`єр-міністром ЛАЗАРЕНКОМ були керівниками Єдиних енергетичних систем, працювали на газовому ринку. Відтоді в ТИМОШЕНКО залишилася «любов» до газу, котра, на жаль, не продиктована інтересами держави. Єдина її мета сьогодні – змінити схеми постачання газу, поставити туди свої комерційні структури і заробити таким чином грошей на президентські вибори», - зазначив Ю.БОЙКО.

За словами народного депутата, Партія регіонів зробила все можливе для того, щоб забезпечити країну газом, і нинішні проблеми – для всіх несподіванка.

«Ми привезли найдешевший газ на кордон на 2008 рік, законтрактували. Я навіть не припускав, що можливі якісь проблеми з газом. Контракти підписані, ціна визначена - найнижча серед сусідів, навіть нижча, ніж у Молдавії, вдвічі нижча, ніж у Польщі, ні копійки боргів – все було в порядку. Що ж відбувається? З 1 січня немає ні договорів, ні документів на імпортний газ. Природно, країна починає його несанкціоновано відбирати, адже взимку ж теплокомуненерго не може зупинити котельні і заморозити людей», - розповів Ю.БОЙКО.

«12 лютого Президент (Віктор ЮЩЕНКО) приїжджає до Росії за кілька годин до відключення постачань газу в Україну, досягає домовленостей з російським Президентом і дає вказівки прем`єр-міністру реалізувати цю домовленість, - продовжує народний депутат. - А далі найцікавіше – ТИМОШЕНКО їде до Москви і говорить, що вона починає переговори з «чистого листа». Російська сторона, природно, радить «повертати голоблі», оскільки в них уже є президентська домовленість. І настає криза, яка зараз тільки поглиблюватиметься».

«В результаті на українців чекає підвищення комунальних послуг, оскільки подорожчав імпорт газу. І це тільки початок», - прогнозує Ю.БОЙКО.