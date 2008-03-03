Регіонали висунули 4 умови завтрашнього розблокування ВР

Фракція Партії регіонів готова завтра розблокувати роботу Верховної Ради України.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив народний депутат, член Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

За його словами, сьогодні на засіданні фракції було підтримано рішення голосувати за компромісний проект постанови щодо НАТО, підготовлений робочою групою парламенту. Він зазначив, що йдеться про проект постанови, який передбачає, що рішення про набуття членства в Альянсі ухвалюватиме парламент після референдуму.

Водночас Ю.МІРОШНИЧЕНКО наголосив, що фракція Партії Регіонів вимагає, щоб питання щодо НАТО розглядалося першим на засіданні парламенту.

Крім того, за словами депутата, ПР наполягає на розгляді в парламенті питання щодо газової кризи і “політичних переслідувань” представників опозиції, зокрема, членів Партії регіонів.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО зазначив, що на засіданні фракції не обговорювалося питання підписання протоколу порозуміння, оскільки розгляд пропозицій Партії регіонів дозволить розблокувати роботу парламенту і без підписання цього документу.

Як повідомляв УНІАН, з 25 лютого у парламенті працює робоча група, що має підготувати протокол порозуміння, підписання якого може завершити блокування роботи парламенту представниками опозиції.