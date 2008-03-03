Ющенко привітав Медведєва і побажав йому ”невичерпної енергії”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав вітання Дмитру Медведєву з нагоди обрання Президентом Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави Української держави.

“Прийміть мої найщиріші привітання з нагоди Вашої переконливої перемоги на виборах Президента Російської Федерації”, - зазначив Президент України і висловив упевненість, що “з обранням на посаду Президента дружньої Росії добросусідські відносини між нашими державами продовжуватимуть динамічно розвиватися та зміцнюватися відповідно до сподівань та на користь наших народів». «Такий розвиток повністю відповідає стратегічному характеру українсько-російського партнерства, яке склалося у попередні роки», - зауважив глава Української держави.

В.ЮЩЕНКО побажав Д.МЕДВЕДЄВУ «невичерпної енергії та вагомих успіхів у відповідальній державній діяльності», а також висловив готовність продовжити особисті та робочі контакти заради подальшого поглиблення плідного співробітництва між Україною та Росією та між українським і російським народами.