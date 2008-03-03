У ПР побачили, що Ющенко намагається повторити «Кучму навпаки»

«По суті, Президент Ющенко в своєму прагненні створити і винести на референдум текст нової Конституції України «дублює» шлях свого попередника – Леоніда Кучми періоду 1999-2001 років”. Про це заявила регіоналка Ірина Бєрєжна, коментуючи конституційні ініціативи Президента, повідомляє сайт ПР.

«Саме Кучма вирішив провести всеукраїнський референдум, який ініціював власним Указом від 15.01.2000 р. № 65/2000, - нагадала депутат. - Але Конституційний Суд своїм рішенням № 3-рп від 27.03.2000 р. визнав неконституційним навіть винесення на референдум питання «Чи згодні Ви з тим, що Конституція України має прийматися на всеукраїнському референдумі?»

Бєрєжна нагадала, що в рішенні КС визначено: «Виходячи з цілісного і системного аналізу Конституції України, яка має найвищу юридичну силу (ч. 2 статті 8), Конституційний Суд України дійшов висновку, що Конституція України при внесенні до неї змін передбачає збалансованість дій Президента України, народних депутатів України, Верховної Ради України при реалізації волі народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні».

«Проте, - як вважає регіоналка, - Президент намагається повторити історію Леоніда Кучми, але в зворотній послідовності. У той період підконтрольна Олександру Волкову структура «Соціальний захист» спочатку забезпечила Леоніду Кучмі «другий термін», а через два роки провалила введення президентської республіки за допомогою референдуму. Зараз же Секретаріат Президента намагається спочатку змінити на референдумі Конституцію для забезпечення «другого терміну» чинному Президенту».