У людей Литвина терпець урвався

Депутатська фракція “Блок Литвина” категорично вимагає розпочати засідання Верховної Ради України без будь-яких умов. Про це йдеться у переданих УНІАН Вимогах депутатської фракції “Блок Литвина” про припинення використання Верховної Ради як знаряддя у політичних розборках української влади.

“Тривале безглузде блокування діяльності Верховної Ради України все більш виразно засвідчує: депутатський корпус цинічно використовують як завісу, що прикриває тіньові перемовини та тіньові узгодження з питань перерозподілу влади. Таким чином, реалізується план доведення обстановки в країні до повного абсурду”, - зазначає фракція “Блок Литвина”.

Як підкреслюється в документі, численні пропозиції фракції “Блок Литвина” для знаходження порозуміння і розблокування роботи Верховної Ради наштовхуються на небажання будь-яких конкретних дій. “Більше того, викликають політичні ревнощі.

У зв’язку з цим ми категорично вимагаємо розпочати засідання Верховної Ради України без будь-яких умов, а лише на основі Конституції України та Регламенту Верховної Ради України.

Вимагаємо від голови Верховної Ради безумовного виконання своїх обов’язків відповідно до статей 88 Конституції України та 73-ї Регламенту Верховної Ради України”.

Зважаючи на те, зазначає фракція “Блок Литвина”, що задекларованим приводом блокування Верховної Ради є проблема взаємин України з НАТО, а також на відсутність погодженого рішення з цього питання, “вимагаємо зняти цю проблему шляхом розгляду усіх зареєстрованих проектів постанов з обов’язковим особистим голосуванням кожного народного депутата. Вважаємо, що прийняття чи неприйняття жодного з рішень не повинно слугувати підставою для чергового блокування Верховної Ради”.

На переконання фракції, “подальша бездіяльність Верховної Ради, особливо і над усе з огляду на необхідність невідкладного та дієвого реагування законодавців на кричущі соціальні проблеми, які усе більше обсідають людей, межуватиме зі злочином перед українським народом”.

Ці вимоги прийнято сьогодні на засіданні фракції “Блок Литвина”, повідомляє прес-служба Народної партії.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, член Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО сьогодні заявив, що фракція Партії регіонів готова завтра, 4 березня, розблокувати роботу Верховної Ради України за ряду умов.

За його словами, сьогодні на засіданні фракції було підтримано рішення голосувати за компромісний проект постанови щодо НАТО, підготовлений робочою групою парламенту. Він зазначив, що йдеться про проект постанови, який передбачає, що рішення про набуття членства в Альянсі ухвалюватиме парламент після референдуму.

Водночас Ю.МІРОШНИЧЕНКО наголосив, що фракція Партії регіонів вимагає, щоб питання щодо НАТО розглядалося першим на засіданні парламенту.

Крім того, за словами депутата, ПР наполягає на розгляді в парламенті питання щодо газової кризи і “політичних переслідувань” представників опозиції, зокрема, членів Партії регіонів.