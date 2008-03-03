Зварич для себе давно вже вирішив, як правильно змінювати Конституцію

“Ті, хто критикує можливість схвалення нової редакції Конституції на всеукраїнському референдумі, або не читали Конституцію України, або не мали можливості ознайомитись з рішенням Конституційного суду, або принципово не хочуть нової редакції Конституції”. Про це офіційному сайту Блокусказав народний депутат фракції “Наша Україна – Народна Самооборона”, член Національної конституційної ради Роман Зварич, коментуючи заяву Політради “Нашої України” щодо необхідності ухвалення Конституції на всеукраїнському референдумі.

Зварич пояснив: “якщо мова йде про внесення змін до чинної редакції Конституції, то такі зміни, відповідно до розділу 13 Конституції, можуть прийматися виключно парламентом. Якщо ж мова йде про нову редакцію Конституції, то, відповідно до Рішення Конституційного Суду (від 27 березня 2000 року Справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою – ред.), єдиний шлях, яким можна остаточно схвалити таку нову редакцію Конституції – це проведення всеукраїнського референдуму”. Роман Зварич нагадав, що відповідно до Рішення Конституційного Суду, право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою.

Роман Зварич також нагадав, що відповідний законопроект “Про всеукраїнський референдум” зареєстрований у Верховній Раді народним депутатом, членом фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Юрієм Ключковським і передбачає механізм проведення такого виду всеукраїнського референдуму як конституційний.

“Внесення змін до Конституції - це прийнятний шлях, якщо виходити з чистої юриспруденції, - зазначив Зварич, - але якщо врахувати те, що чинна Конституція, особливо після змін 2004 року, настільки дисбалансувала співвідношення між гілками та інститутами державної влади, то я маю великі сумніви що вдасться відновити дієвий і ефективний баланс, необхідний для роботи будь-якої демократичної системи, шляхом внесення лише змін до Конституції”. “Я для себе вже давно зробив висновок, що єдиний правильний шлях – це розробка нового тексту Конституції”, - наголосив Роман Зварич.