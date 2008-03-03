Зварич для себе давно вже вирішив, як правильно змінювати Конституцію
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“Ті, хто критикує можливість схвалення нової редакції Конституції на всеукраїнському референдумі, або не читали Конституцію України, або не мали можливості ознайомитись з рішенням Конституційного суду, або принципово не хочуть нової редакції Конституції”. Про це офіційному сайту Блокусказав народний депутат фракції “Наша Україна – Народна Самооборона”, член Національної конституційної ради Роман Зварич, коментуючи заяву Політради “Нашої України” щодо необхідності ухвалення Конституції на всеукраїнському референдумі.
Зварич пояснив: “якщо мова йде про внесення змін до чинної редакції Конституції, то такі зміни, відповідно до розділу 13 Конституції, можуть прийматися виключно парламентом. Якщо ж мова йде про нову редакцію Конституції, то, відповідно до Рішення Конституційного Суду (від 27 березня 2000 року Справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою – ред.), єдиний шлях, яким можна остаточно схвалити таку нову редакцію Конституції – це проведення всеукраїнського референдуму”. Роман Зварич нагадав, що відповідно до Рішення Конституційного Суду, право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою.
Роман Зварич також нагадав, що відповідний законопроект “Про всеукраїнський референдум” зареєстрований у Верховній Раді народним депутатом, членом фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Юрієм Ключковським і передбачає механізм проведення такого виду всеукраїнського референдуму як конституційний.
“Внесення змін до Конституції - це прийнятний шлях, якщо виходити з чистої юриспруденції, - зазначив Зварич, - але якщо врахувати те, що чинна Конституція, особливо після змін 2004 року, настільки дисбалансувала співвідношення між гілками та інститутами державної влади, то я маю великі сумніви що вдасться відновити дієвий і ефективний баланс, необхідний для роботи будь-якої демократичної системи, шляхом внесення лише змін до Конституції”. “Я для себе вже давно зробив висновок, що єдиний правильний шлях – це розробка нового тексту Конституції”, - наголосив Роман Зварич.