Президент Австрії поговорив з врятованим бійцем охорони Порошенка (фото)

Зворушливою кульмінацією візиту Ван дер Беллена стало нагородження австрійського гуманітарного активіста Крістофа Отто, який дав новий шанс на життя тисячам українських дітей з діагнозом лейкемія.

Президент Австрії Олександр Ван дер Беллен в ході візиту в Україну зустрівся зі службовцем державної охорони президента України, якому врятували життя в Австрії. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів посол України в Австрії Олександр Щерба.

Читайте такожАвстрія пообіцяла "дуже серйозно" подумати над відправкою своїх миротворців на Донбас

За його словами, зворушливою кульмінацією візиту Ван дер Беллена стало нагородження австрійського гуманітарного активіста Крістофа Отто, який дав новий шанс на життя тисячам українських дітей з діагнозом лейкемія.

"Життя пише свої сюжети - виявилося, що в службі державної охорони президента України працює один з цих врятованих хлопців. Який до цих пір чудово говорить німецькою з легким австрійським акцентом. Чути розмову цього хлопця з президентами і Крістоф Отто було незабутньо", - написав Щерба.

Президент Австрії відвідував Україну з триденним візитом. На спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком Ван дер Беллен заявив, що Австрія не буде визнавати результати виборів президента Російської Федерації в анексованому Криму.