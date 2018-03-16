"Друзі України" в ЄС хочуть застерегти Київ від згортання реформ - ЗМІ

У документі, які дипломати країн-"друзів України" в ЄС планують винести на обговорення у Раді ЄС, вони зокрема констатують, що важливі українські реформи загальмовуються.

Неформальна група "друзів України" у Європейському Союзі підготувала неофіційний документ щодо стану реформ у країні, який має обговорюватися під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, що відбудеться 19 березня у Брюсселі.

Цю інформацію, яка раніше з'явилася в ЗМІ, DW підтвердив болгарський дипломат (Болгарія наразі головує у ЄС - Ред.).

Засідання Ради ЄC відбуватиметься у закритому форматі. Проте до його початку пройде сніданок українського міністра закордонних справ Павла Клімкіна і неформальна дискусія із зацікавленими європейськими дипломатами. Безпосередньо під час засідання зі звітом про ситуацію в Україні виступить верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, яка 11-12 березня відвідала Київ з робочим візитом.

Очікується, що під час обговорення звіту Могеріні представники дружніх до України держав, таких як Чехія, Хорватія, Польща, Швеція, Великоританія, країни Балтії та низка інших, запропонують для дискусії свій неформальний документ.

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У ньому, за словами джерела, наголошується, що процес реформ в Україні досяг вирішальної точки, проте імплементація важливих реформ, які були запущені останнім часом, починає пробуксовувати.

"У документі згадають про те, що український уряд не повною мірою досягає орієнтирів, окреслених ЄС та МВФ, тому існує ризик того, що курс реформ в Україні сповільниться і навіть відкотиться назад", - сказав дипломат.

Європейські партнери України вважають, що незавершені реформи ведуть до втоми та розчарування серед українців, і очікують на результати виборів 2019 року.

"Головний меседж документу – Україна має невтомно боротися з корупцією та запускати в дію антикорупційний суд згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії, а ЄС обіцяє їй у цьому свою повну підтримку", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, Федеріка Могеріні під час свого візиту до Києва 12 березня заявила, що ЄС закликає Україну продовжити боротьбу з корупцією та активізувати запровадження реформ.