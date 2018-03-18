"Жодного голосу окупанту": у Львові активісти пікетують Генконсульство РФ

За даними поліції, порушень громадського порядку наразі не зафіксовано.

У Львові активісти ВО «Свобода» і «Правого сектору» проводять пікет біля будівлі Генерального консульства Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 учасників акції тримають червоно-чорні стяги ОУН, прапори із символікою ВО «Свобода», державні прапори України, а також плакати з написами: «Жодного голосу окупанту», «Ласкаво просимо в пекло», «Крим – це Україна», «Чемодан-вокзал-Росія».

Вони також встановили два намети червоно-чорного кольору та із символікою «Національного корпусу».

Біля Генконсульства перебуває значна кількість працівників поліції.

Як повідомила УНІАН речник Нацполіції області Світлана Добровольська, наразі порушень громадського порядку не зафіксовано.

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Як зазначив у коментарі УНІАН один з учасників акції, активісти «мають намір не допустити на виборчу дільницю бажаючих проголосувати на президентських виборах у РФ, оскільки в Україні агресор не повинен отримати жодного голосу на виборах».

Станом на 10.30, до виборчої дільниці генерального консульства РФ у Львові не прийшло жодної людини - громадян РФ - з наміром проголосувати.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що 18 березня режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України – в Києві, Харкові, Одесі та Львові – не передбачатиме доступу до цих об’єктів громадян РФ для голосування на виборах.

У Міністерстві закордонних справ України назвали свідомою та скоординованою позицією української влади щодо недопущення 18 березня росіян в дипломатичні представництва РФ на території Україні, тому що проведення виборів президента Росії в Криму грубо порушує міжнародне і українське законодавство.