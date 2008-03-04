У Ющенка закликають не створювати «газового» ажіотажу

Секретаріат Президента закликав не створювати зайвого ажіотажу навколо теми українсько-російських газових відносин. Про це в інтерв’ю «Німецькій хвилі» сказав уповноважений Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.

«Газпром» та «Нафтогаз» мають самі визначитися з оплатою боргів за блакитне паливо, каже Богдан Соколовський. Однак ці суперечки жодним чином не повинні впливати на двосторонні відносини України та Євросоюзу, переконаний уповноважений Президента. «Україна не один раз уже підтверджувала свою відповідальність як серйозна і відповідальна держава. Багато було звинувачень на нашу адресу, але ж вони не підтвердилися», - констатує Соколовський. За його словами, Україна буде за налагодження прагматичних рівноправних відносин зі всіма країнами-сусідами. На запитання, чи влаштовує українську сторону нова угода про розвиток російсько-українських відносин у газовій сфері, Богдан Соколовський сказав, що не бачив офіційного документа.