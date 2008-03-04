Газпром вимагатиме від Нафтогазу переуступки?

Новий проект угоди зі схеми постачань газу в Україну, переданий НАК "Натогаз України" від "Газпрому" 3 березня, включає вимогу до 1 квітня розплатитися по всіх боргах за газ, поставлений у 2008 році.

Якщо ж грошей у "Нафтогазу" немає, то він повинен підписати угоду з "УкрГаз-Енерго" (СП "Нафтогазу" і "РосУкрЕнерго") про переуступку прав вимагати плату за транзит газу українською територією в Європу.

Про це розповіли два джерела, близькі до "Нафтогазу" і "Газпрому", пише російська газета "Ведомости", розкриваючи головні нововведення в порівнянні з версією тієї ж угоди від 14 лютого.

На думку партнера юрфірми "Сергій Козяков і партнери" Андрія Вишневського, одержати борг із "УкрГаз-Енерго" "Газпрому" простіше, ніж з "Нафтогазу", але концерн міг би провести взаємозарахування і з "Нафтогазом" напряму.

Очевидно, є й інша мета – дати можливість заробити трейдеру, де є частка "РосУкрЕнерго", перед тим як остання буде ліквідована, вважає Вишневський.

Як відомо, у понеділок, 3 березня, "Газпром" на третину скоротив постачання газу в Україну. Монополія оголосила, що обмежила постачання на 40 млн куб. м у добу (при добовому споживанні Україною 150 млн куб. м імпортного газу).

За версією "Укртрансгазу", транспортної "дочки" НАК "Нафтогаз України", обмеження склали 44 млн куб. м. Скорочені постачання з двох точок: на 24 млн куб. м – біля російського кордону, і на 20 млн куб. м – біля білоруського, сказала "Ведомостям" представник "Укртрансгазу" Інна Коваль.

У понеділок же "Нафтогаз України" отримав від "Газпрому" новий проект угоди зі схеми постачань газу на Україну, який компанії узгоджують із 12 лютого.

Що міститься в новому документі, "Нафтогаз" і "Газпром" поки не розкривають.

Раніше, 12 лютого, президенти Росії й України Володимир Путін і Віктор Ющенко домовилися про нову схему постачань газу в Україну, відповідно до якої "Газпром" і "Нафтогаз" створять нового посередника замість нинішнього постачальника середньоазійського газу в Україну – швейцарської "РосУкрЕнерго", а також СП для збуту газу в Україні.

Українська правда