Біля Кабміну сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками

Сутички розпочалися після того, як правоохоронці затримали кількох мітингувальників.

Біля Кабінету міністрів України відбуваються сутички між правоохоронцями та мітингувальниками.

Читайте такожСутички під Радою: в поліції більше 100 осіб, в наметовому містечку знайшли 10 гранат та коктейлі Молотова (фоторепотаж)

Як передає кореспондент УНІАН, сутички розпочалися після того, як правоохоронці затримали кількох мітингувальників. Мітингувальники намагалися витягти з лав правоохоронців затриманих, почалася штовханина.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого біля ВР сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками, внаслідок яких постраждали 14 правоохоронців. Учасники мітингу принесли під стіни будівлі покришки і хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їхні дії, однак активісти почали кидали каміння і пляшки із запальною сумішшю в бік правоохоронців. Було затримано 9 порушників правопорядку.