З більш ніж сотні затриманих під Радою адмінпротоколи склали лише на чотирьох – поліція

Ще із вісьмома особами спілкуються правоохоронці, решту відпустили.

На чотирьох із 111 затриманих біля наметового містечка під Верховною Радою складено адміністративні протоколи. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, інформує прес-служба Нацполіції.

Читайте такожЗнесення наметів під Радою: у МВС повідомили про сімох потерпілих поліцейських«Загалом доставили 111 осіб. Розпочато кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України і на чотирьох осіб складено адміністративні протоколи. На цей час в управліннях поліції перебуває вісім осіб, усіх інших опитали і відпустили», - сказав Крищенко.

У поліції зауважили, що слідчі дії біля ВР відбувалися у рамках розслідування кількох кримінальних проваджень.

Загалом під час обшуку вилучили два предмети, схожі на гранати Ф1 (імовірно, страйкбольні), 9 – РГД5, схожих на бойові (буде призначена експертиза), запали, димові міни та шашки, ножі, пляшки із запалювальною сумішшю, споряджені піротехнічними виробами для розриву, кийки, телескопічні дубинки, металеві палиці, пристосовані для нанесення тілесних ушкоджень.

За словами Крищенка, до лікарняних закладів звернулося 13 осіб, які перебували у наметовому містечку, та сім працівників поліції. «Інформації про те, що хтось отримав тяжкі ушкодження, на цей час у поліції немає. Усім надано медичну допомогу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого біля ВР сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками, внаслідок яких постраждали 14 правоохоронців. Учасники мітингу принесли під стіни будівлі покришки і хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їхні дії, однак активісти почали кидали каміння і пляшки із запальною сумішшю в бік правоохоронців. Було затримано 9 порушників правопорядку.