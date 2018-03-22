Савченко буде балотуватися на пост президента України

"Я буду і ми побачимо, що з цього вийде. Може для вас це буде смішно і безглуздо, але може хтось чекає на це", - заявила Савченко.

Народний депутат Надія Савченко підтвердила, що має намір балотуватися на пост президента України.

Про це повідомляє Newsone. "Я сказала у той же день, коли вийшла (з російської в'язниці, –ред.) або на першій своїй прес-конференції, що буду балотуватися в президенти України. Я не та людина, яка зраджує своїм словам. Я буду і ми побачимо, що з цього вийде. Може для вас це буде смішно і безглуздо, але може хтось чекає на це", - заявила Савченко, відповідаючи на запитання Куликова.

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Як повідомляв УНІАН, позафракційний народний депутат України Надія Савченко оскаржила у Верховному суді рішення парламенту про виключення її зі складу Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.