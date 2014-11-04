Бойовики "ЛНР" пообіцяли заарештовувати і ґвалтувати жінок за похід в кафе
19:49, 04 листопада 2014Політика
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Бойовики "ДНР" публічно заявили, що жінки, виявлені у закладах громадського харчування, будуть заарештовані.
REUTERS
Про це вони заявили під час "суду", за підсумками якого засудили людину до розстрілу, в кінці жовтня.
"Якщо я завтра побачу в кафе, в шинку хоч одну панянку, вона буде арештована", - заявив бойовик.
Читайте такожБойовики заборонили лікарям виїжджати за межі Донецька"Всі кабаки забиті жіночим населенням, всі нічні клуби - тобто, у нас що, жіноче населення суцільна проституція чи що?" - запитав він.
"Ґвалтувати їх треба", - відповів один із його товаришів.
"Є частка правди і в цьому", - відреагував бойовик. - "Хочеш залишитися чесною і відданою своєму чоловікові - сиди вдома і вишивай хрестиком", - додав він.
Жінки повинні згадати, що "вони росіянки", заявив бойовик.
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