Бойовики "ЛНР" пообіцяли заарештовувати і ґвалтувати жінок за похід в кафе

Про це вони заявили під час "суду", за підсумками якого засудили людину до розстрілу, в кінці жовтня.

"Якщо я завтра побачу в кафе, в шинку хоч одну панянку, вона буде арештована", - заявив бойовик.

Читайте такожБойовики заборонили лікарям виїжджати за межі Донецька"Всі кабаки забиті жіночим населенням, всі нічні клуби - тобто, у нас що, жіноче населення суцільна проституція чи що?" - запитав він.

"Ґвалтувати їх треба", - відповів один із його товаришів.

"Є частка правди і в цьому", - відреагував бойовик. - "Хочеш залишитися чесною і відданою своєму чоловікові - сиди вдома і вишивай хрестиком", - додав він.

Жінки повинні згадати, що "вони росіянки", заявив бойовик.