"Пропоную переворот. Їх треба прибрати фізично - всіх і одразу": Савченко з Рубаном обговорювали теракт (відео)

"Тобто мене менше цікавить урядовий квартал, мене більше цікавлять їхні жиліща. Я думаю, що вони почнуть бігти, коли їм не буде куди вертаться", - заявила Савченко.

Народний депутат Надія Савченко у розмові із керівником "Офіцерського корпусу"Володимиром Рубаном запропонувала здійснити державний переворот у країні з метою усунення чинної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з відеозаписом, Савченко 1 грудня 2017 року на території військової частини у Хмельницькому у розмові з Рубаном, Березнем та Лящем говорить про те, що не варто сподіватися на те, що Петро Порошенко програє президентські вибори, оскільки у другому турі в нього будуть слабкі суперники і пропонує знищити його та інших високопосадовців фізично у залі парламенту, коли там буде голова держави.

"Юлька (Юлію Тимошенко - УНІАН) не влаштовує ні Росію, ні Америку. Вона йому (Порошенку - УНІАН) буде не конкурент. Він буде виводити в другий тур слабих гравців - Ляшка, Бойка. Я пропоную переворот. Їх треба прибрати фізично, всіх і зразу за один день. Треба зробити так, щоб вони бігли. Мене менше цікавить урядовий квартал, а більше їхні помешкання. Треба зробити так, щоб їм не було куди вертатися. Далі ваша задача - тримати периметр", - сказала Савченко.

Також на відео чути, що вона говорить, що якщо не вдасться знищити керівництво держави у будівлі ВРУ, зробити це в їхніх помешканнях.

Потім розмова заходить про спосіб вбивства конкретно Порошенка, секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, коли вони будуть разом у ВР.

"Це один день в рік, коли президент читає свій доклад", - уточняє Савченко.

Далі вони розглядають план будівлі ВРУ і говорять про деталі, де саме є охорона президента та як краще здійснити замах, куди, через які двері, зайти в залу для здійснення теракту.

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Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони. Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

У четверг, 22 березня, у Комітеті Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту одноголосно проголосували за всі три подання генпрокурора та рекомендували Раді дозволити арешт Савченко.