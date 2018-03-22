Холодницький про зроблені в його офісі записи: можуть бути спекуляції з тими чи іншими словами

Холодницький не чув записи, але не виключає, що "можуть бути спекуляції з тими чи іншими словами".

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький стверджує, що не чув записів, зроблених в його офісі апаратом, схожим на прослуховуючий прилад. Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у четвер в Брюсселі українським журналістам.

«Запису я ще не чув. Але це мій кабінет, і я знаю, що там відбувається. Я не виключаю, що можуть бути спекуляції з тими чи іншими словами, адже, якщо висмикнути слово з контексту, потім будуть розповіді про те, чого не було. Тому побачимо. Я готовий нести відповідальність за всі свої дії та вчинки», - заявив Холодницький.

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При цьому він наголосив, що несе відповідальність за свої дії щодня, підписуючи підозри. «Нагадаю, мої особисті підписи стоять під багатьма підозрами дуже відомим та впливовим людям. І багато хто з них зрадів би, якби Холодницького не стало на цій посаді. Чи буде це добре для країни, чи буде це добре для слідства – час покаже. Але ні про яку відставку розмова не йде. Щоб не було інсинуацій, що є плівки, і він йде у відставку - не буде цього. Якщо є моменти, які заслуговують на відповідальність, будемо досліджувати та розбиратися. Але на тиск я не піддамся», - додав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, раніше ряд ЗМІ писали про те, що Національне антикорупційне бюро України та Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького.

21 березня директор НАБУ Артем Ситник назвав «провокативними статтями безвідповідальних журналістів» відповідні публікації. «Журналісти пишуть інформацію, яка не підтверджена жодним офіційним джерелом. Як я можу це коментувати? Як я можу коментувати, коли деякі журналісти – їм, можливо, необхідно пройти експертизу… Тому коментувати це не зовсім доречно… Зараз складається така ситуація, коли підштовхують до певних коментарів. Ці певні провокативні статті і заяви певних безвідповідальних журналістів я не маю ні можливості, ні морального права коментувати», - наголосив Ситник.

Також він заявив, що не допустить будь-якого контролю над діяльністю НАБУ і САП.

Сьогодні, 22 березня, Холодницький повідомив, що знайшов у себе в офісі 6 березня схожий на прослуховуючий прилад, але не знає, кому він належить.