Холодницький підтвердив, що знайшов "жучок" у своєму офісі

11:16, 22 березня 2018
Політика
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Глава САП розповів, якими своїми досягненнями пишається / Фото УНИАН

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Про це він сказав журналістам у Брюсселі, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН. «Так, я знайшов апарат, схожий на такий, який трактується як прослуховування», - сказав прокурор.

На запитання, чи відомо йому, кому належить цей пристрій, Холодницький відповів: «Не знаю. Я чекаю офіційної відповіді від правоохоронних органів. Найближчим часом її отримаю».

За його словами, він знайшов прилад 6 березня, і зараз він долучений до матеріалів кримінального провадження.

Коментуючи на прохання УНІАН інформацію про те, що начебто цей прилад належить Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), Холодницький заявив: «Не готовий сказати. НАБУ і САП повинні працювати разом. Я думаю, щоце якась провокація».

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Теги: #прослушка#Назар Холодницький