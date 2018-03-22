Холодницький підтвердив, що знайшов "жучок" у своєму офісі

Він зазначив, що не знає кому прилад належить і чекає офіційної відповіді від правоохоронних органів.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявляє, що знайшов у себе в офісі схожий на прослуховуючий прилад, але не знає, кому він належить.

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Про це він сказав журналістам у Брюсселі, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН. «Так, я знайшов апарат, схожий на такий, який трактується як прослуховування», - сказав прокурор.

На запитання, чи відомо йому, кому належить цей пристрій, Холодницький відповів: «Не знаю. Я чекаю офіційної відповіді від правоохоронних органів. Найближчим часом її отримаю».

За його словами, він знайшов прилад 6 березня, і зараз він долучений до матеріалів кримінального провадження.

Коментуючи на прохання УНІАН інформацію про те, що начебто цей прилад належить Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), Холодницький заявив: «Не готовий сказати. НАБУ і САП повинні працювати разом. Я думаю, щоце якась провокація».