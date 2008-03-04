Газпром дивується: минула доба, а Україна і вусом не веде

Україна не пустила фахівців компанії SGS, які за замовленням "Газпрому" повинні здійснювати моніторинг транзиту газу, на дві свої газовимірювальні станції Орловка і Ужгород. Про це повідомив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов в ефірі телеканалу "Вести".

При цьому він наголосив, що експортні постачання російського газу до Європи через територію України поки здійснюються в повному об`ємі. Заявки на транзит газу до Європи узгоджені в об`ємі 356,6 мільйона кубометрів в добу.

За даними Купріянова, станом на 10 ранку за московським часом 4 березня в Україні зафіксовано "осідання 104 мільйонів кубометрів газу" на добу, що відповідає 75% від нормальних добових об`ємів.

Він також повідомив, що незважаючи на вжиті "Газпромом" заходи, тобто скорочення постачань газу в Україну на 25%, ситуація станом на 10 ранку вівторка не змінилася. "Минула доба, відколи "Газпром" скоротив постачання на чверть, українська сторона переговори не відновила, глава "Нафтагазу" до Москви не приїхав", - сказав Купріянов.

Вести.ру